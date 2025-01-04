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4 isim bugün yok
Samsunspor, takımın dört ismini Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna almadı. Yapılan açıklamada; "Ntcham, Dimata, Laura ve Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmaları kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda Trabzonspor müsabakası kadrosunda yer almayacaklardır" denildi.
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