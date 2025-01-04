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Haberler Samsunspor 4 isim bugün yok

4 isim bugün yok

Samsunspor, takımın dört ismini Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna almadı. Yapılan açıklamada; "Ntcham, Dimata, Laura ve Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmaları kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda Trabzonspor müsabakası kadrosunda yer almayacaklardır" denildi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ocak 2025 Cumartesi 06:50
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4 isim bugün yok
Samsunspor, takımın dört ismini Trabzonspor karşılaşmasının kadrosuna almadı. Yapılan açıklamada; "Ntcham, Dimata, Laura ve Tait, noel tatili sonrası takıma geç katıldıkları ve taktik çalışmaları kaçırdıkları için, Teknik Direktörümüz Thomas Reis'in vermiş olduğu karar doğrultusunda Trabzonspor müsabakası kadrosunda yer almayacaklardır" denildi.
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