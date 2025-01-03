İlk derbim olacak

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Trabzonspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Derbinin öneminin farkında olduğunun altını çizen Alman çalıştırıcı, şunları söyledi: "Trabzonspor'a karşı önemli bir derbi oynayacağız. Almanya'da benzer derbileri oynadım. Taraftar, şehir ve bizim için çok önemli bir karşılaşma olacak. Umarım bu maçta da istediğimiz performansı gösterip, istediğimiz sonucu alırız. Benim için Türkiye'deki ilk derbi olacak."

HAK ETTİĞİ YERDE DEĞİL

Reis şöyle devam etti: "Her maçın önemi çok farklı. Her maç da çok önemli ama bu maç taraftarımız açısından ayrı bir önem arz ediyor. Trabzonspor ligde hak ettiği yerde değil. Bence takım olarak iyi oynuyorlar. İyi bir takıma sahipler. Ofansif anlamda güçlü bir takımlar. Biz de kendi oyunumuzu sahaya yansıtmaya çalışacağız. Defansif anlamda almamız gereken tedbirler olacak. Bunlara antrenmanda çalıştık. Bunlar dışında topa sahip olmaya çalışacağız."

3 PUANI İSTİYORUZ

Thomas Reis, "Taraftarın maça yoğun ilgi göstermesi güzel. Biletlerin tükeniyor olmasını duymak güzel bir şey. Biz de kendi üzerimize düşeni yapmak istiyoruz. Taraftarımızın önünde en iyi oyunumuzu sergileyip, 3 puanla bu maçtan ayrılmak istiyoruz. Umarım, taraftarımızla birlikte galibiyeti bir parti havasında kutlarız" ifadelerini kullandı.

DAHA İYİ OLMALIYIZ

Reis, Sivasspor karşısında performansın çok daha iyisini Trabzonspor derbisinde göstermeleri gerektiğini söyledi: "Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmak istiyoruz. Umarım bunu daha güzel yaparız, özellikle Sivasspor karşılaşmasından çok iyi performans gösteririz. Sivasspor maçına oranla Trabzonspor maçında kesinlikle çok daha iyi performans göstermemiz gerekiyor."

BENNASSER'İ OYNATABİLİRİM

Drongelen'in yokluğunu hissedeceklerini söyleyen Alman teknik adam, "2 tane genç oyuncumuz stoper pozisyonunda oynayabiliyor. O mevkide belki de Ait Bennasser'e de şans verebilirim. O pozisyonda stoper orijinli bir oyuncunun oynayacağını düşünüyorum. Henüz Drongelen'in yerine kimin oynayacağına karar vermedim" ifadelerini kullandı.