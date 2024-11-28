Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, adım adım hedeflerini yükseltmeye başladıklarını söyledi. Holse ve diğer oyunculara transfer teklifleri geldiğine işaret eden Yıldırım, "Şunun bilinmesini istiyoruz, sezon sonuna kadar Holse ve diğer tüm önemli oyuncularımızın hiçbirini hiçbir yere vermiyoruz, bir yere gitme şansları yok. Rahat olun, her şey para değil" dedi.

TÜRKİYE KONUŞUYOR

Yüksel Yıldırım, takıma daha fazla sahip çıkılması gerektiğinin altını çizerek, "Adım adım birlikte hedeflerimizi yükseltmeye başlıyoruz. Bu nedenle rahat olalım. Bize güvenin. Transfer tahtamız kapalı iken bu kadar basit hatalar yapmayız. Artık takımımıza daha fazla sahip çıkma zamanı geldi. Çünkü artık Türkiye bizi ve Samsunspor'u konuşuyor" diye umut dağıttı.