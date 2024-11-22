Yeni bir seri

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, sahalarında Alanyaspor maçını kazanarak yeni bir galibiyet serisi başlatmak istediklerini söyledi. Alman teknik adam, "Tüm kadromuzla yüksek seviyede antrenmanlar yapıyoruz. Takım tamamen konsantre olmuş durumda. Bizim için bu maçın önemi elbette ki büyük. Rakibimizin aldığı sonuçlar çok iyi olmasa da ofansif anlamda çok iyi oyunculardan kurulu bir takımdan bahsediyoruz. Bizim defansif anlamda çok iyi durmamız gerekiyor. Bu maçı kazanıp yeni bir seriye başlamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ MAÇI KAZANIRSAK SÜPER OLUR

Alanyaspor maçından sonra Bodrum FK ile yine sahalarında karşı karşıya geleceklerinin altını çizen Reis, "Umarım bu iki karşılaşma evimizde oynayacağımız için bizim adımıza avantaj olur. Aslında deplasmanlarda da gayet iyi performans gösteren bir takımız ama sonuçta kendi evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağımız iki karşılaşma olacak. Onların desteğiyle ikisini de kazanmak istiyoruz. Bu iki karşılaşmayı kazanırsak, çok iyi pozisyonda oluruz" dedi.

TAKIMIN NASIL KOŞTUĞU ÖNEMLİ

"Takımın kaç kilometre koştuğundan çok nasıl koştuğu önemli. O mesafeleri doğru şekilde kat etmek benim için çok daha önemli. Oynadığımız maçlarda gösterdiğimiz performansla takım olarak fit olduğumuzu gösterdik. Hatta son dakikalarda bile gol atabileceğimizi gösterdik."

SAMSUN'DA İKİ EKSİK VAR

Alanya'da Fatih Tekke'nin yerine Sami Uğurlu'nun geldiğine işaret eden Reis, bu durumun rakibi tanımak açısından kendileri için dezavantaj oluşturduğunu vurguladı. Alman çalıştırıcı, takımda orta saha Celil Yüksel'in sakat, Benasser'in de cezalı olduğunu belirtti.