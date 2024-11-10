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Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Galatasaray çok agresif ve...

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Galatasaray çok agresif ve...

Son dakika haberleri... Trendyol Süper Lig'de 12. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacak olan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte maç öncesi söylediği o sözler...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 15:58
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Galatasaray çok agresif ve...

Trendyol Süper Lig'de 12. haftasında Galatasaray ile kar4şılaşacak olan Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte o sözler:

İşte Thomas Reis'in açıklamaları:

"Ben bir Türk değilim ama bugün 10 Kasım, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün vefatı için üzüntülerimi iletmek istiyorum."

"Ligin en iyi takımlarından birine karşı oynayacağız. Galatasaray'ın Tottenham maçını izledim. Çok agresif ve önde pres yapan bir Galatasaray vardı. Çok iyi savunma yapmalıyız. Ofansta da şansları değerlendirmeliyiz."

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