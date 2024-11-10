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Haberler Samsunspor Samsun’da heyecan

Samsun’da heyecan

Samsunlu vatandaşlar, zirve mücadelesi verdikleri Galatasaray maçı öncesinde taraftarlar arasında heyecan yüksek olurken, maça olan ilgi de bilet satışlarından belli oldu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2024 Pazar 06:50
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Samsun’da heyecan

Samsunlu vatandaşlar, zirve mücadelesi verdikleri Galatasaray maçı öncesinde taraftarlar arasında heyecan yüksek olurken, maça olan ilgi de bilet satışlarından belli oldu. Samsunspor taraftarlarına ayrılan 2 bin 623 adet bilet, satışa çıktıktan 47 saniye sonra tükendi. Samsun şehir merkezinde kemençe ve manilerle maç saati bekleniyor.

HEDEFE KİTLENDİK

Samsunspor, bugünkü Galatasaray maçı öncesi sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Kırmızı-beyazlılar, dev maç öncesi yapılan son antrenmanın fotoğraflarını yayınlayarak, "Hedefe kitlendik" mesajını yazdı. Öte yandan Karadeniz ekibinde sakatlıkları devam eden Ercan Kara ve Celil Yüksel, bu akşam Galatasaray karşısında forma giyemeyecek.

SON 6 MAÇTA GALİP

Aslan, Samsunspor'la yaptığı son 6 maçı kazandı. Rakibi karşısında son yenilgisini 2004- 2005 sezonunun ikinci yarısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Samsun temsilcisiyle sonrasında 6 lig maçı yaptı. Söz konusu maçların tamamını 3 puanla kapatan Galatasaray, 18 gol atarken kalesinde 8 gol gördü.

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