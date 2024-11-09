Galatasaray'a hazırız

Süper Lig'de sezonun sürpriz takımı Samsunspor, yarın lider Galatasaray'a konuk olacak. Sahasında Antalyaspor galibiyetiyle zirveyle farkı üçe düşüren kırmızı-şimşeklerde Belçikalı santrfor Dimata ve sol kanat Emre Kılınç, gözdağı verdi. Dimata, "Maç maç ilerliyoruz. Galatasaray, Avrupa'da oynuyor. Bu bizim için bir şans, daha fazla dinlenebileceğiz. Zor bir maç olacak ama biz Galatasaray gibi takımlarla oynamaya her zaman hazırız. Sonuçta 1. ile 2. mücadele edecek" dedi.

ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ

Samsunspor'un 30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Emre Kılınç da lider Galatasaray karşısında en az 1 puan için savaşacaklarının altını çizdi. Bu sezon ligde forma giydiği 8 maçta takımına 2 asist katkısı sağlayan tecrübeli hücumcu, "Galatasaray maçından güzel bir sonuç alabilirsek çok mutlu olacağız. En azından 1 puan almak istiyoruz. K.Paşa maçında 2 penaltı kaçırdık. Çok iyi oynadık. Sonra gol yedik. Ondan sonra kazanmasını bildik. Elimizden geleni yapıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.