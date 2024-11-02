Devleri geride bıraktı

Samsunspor, deplasmanda 5 maçı da kazanarak, Avrupa'nın birçok takımını geride bıraktı. Ligde geçen sezon deplasmanda 19 maçtan sadece 1'ini kazanabilen kırmızı-şimşekler, bu sezonki performansıyla Avrupa'nın devlerini geride bıraktı.

Thomas Reis'in öğrencileri, İngiltere'den M.City, İspanya'dan Barcelona, Fransa'dan PSG, Almanya'dan B.Münih ve İtalya'dan Napoli'nin önüne geçti. İngiltere'de Liverpool 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik, İspanya'da Barcelona 7 maçta 6 galibiyet, 1 mağlubiyet, İtalya'da Napoli 5 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlik, Fransa'da PSG 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, Almanya'da B.Münih 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

Deplasmanda en az 5 maçın tamamını kazananlar ise Hollanda'nın PSV, Portekiz'in Sporting ve İskoçya'nın da Celtic ekibi (6'da 6) oldu.