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Haberler Samsunspor

Kazanacağız

F.Bahçe’yle berabere kalan ve 5 maçtır yenilmeyen 3. Samsunspor’da kaleci Okan Kocuk ve sağ bek Zeki Yavru, bugün deplasmanda Kasımpaşa’yı da mağlup ederek çıkışlarını sürdüreceklerini söyledi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Kazanacağız

Süper Lig'in flaş ekibi Samsunspor, bugün Kasımpaşa deplasmanında boy gösterecek. Futbolculardan kaleci Okan Kocuk ve kaptan Zeki Yavru, Kasımpaşa karşısında da hedeflerinin galibiyet olduğunu söyledi. Yavru, "Sahada son dakikaya kadar mücadelemizi sürdürerek coşkulu futbolumuzu Kasımpaşa karşısında da göstereceğiz. Hedefimiz net; 3 puan alarak üst sıralardaki yerimizi korumak. Bu sezon sahada daha iyisini ortaya koymak için çalışıyoruz ve iyi sonuçlar almaya odaklandık. Galibiyet serisini sürdürmek istiyoruz" dedi.

TARAFTARA ARMAĞAN

Samsunspor'un tecrübeli kalecisi Okan Kocuk da deplasman maçlarında yakaladıkları olumlu havayı bugün Kasımpaşa önünde de sürdürmek istediklerini belirtti. Kocuk, "Bu sezon özellikle dış sahada inanılmaz bir performans sergiliyoruz. Taraftarımıza yeni bir galibiyet armağan etmek istiyoruz. Her maçta son dakikaya kadar mücadele eden bir Samsunspor izletiyoruz. Kasımpaşa deplasmanında da aynı coşkuyla oynayıp galibiyet serimizi devam ettirmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

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