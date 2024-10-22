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Haberler Samsunspor

Samsun keyifli

Kırmızı beyazlılar, alınan bir puandan dolayı oldukça mutlu. Fenerbahçe karşısında iyi bir performans ortaya koyan ve sahadan beraberlikle ayrılan Samsunspor'da moraller yerinde. K.Paşa deplasmanında da hedef puan.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ekim 2024 Salı 06:50
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Samsun keyifli

Süper Lig'de sezonun surpriz takımı Samsunspor, Fenerbahce'yi konuk ettiği macta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Transfer tahtası kapalı olmasına rağmen bu sezon elindeki oyuncularla cok iyi bir performans ortaya koyan kırmızı-beyazlılar, alınan sonuctan oldukca mutlu. Milli ara oncesinde oynadığı dort karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, Fenerbahce karşısında bu serisine son verse de rakibine hem skor hem de oyun olarak boyun eğmemesi taraftarını keyiflendirdi. Geleceğe de umitli bakılmaya başlandı.

TARAFTARLAR UMUTLU

Şimdi ki hedef ise; Kasımpaşa deplasmanından puan ya da puanlarla donerek, ligin ust sıralarında yer almaya devam etmek. Şu anda ligde 19 puan toplayan Samsun'da bu başarının baş mimarı şuphesiz teknik direktor Reis... Alman teknik adama guveni tam olan Samsunspor taraftarı, Reis'in takımı sezon sonunda Avrupa potasına sokacağına inanıyor. Kırmızı-beyazlıların bu futbolu taraflı tarafsız tum futbolseverlerin de beğenisini ve takdirini kazanmış durumda...

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