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Haberler Samsunspor

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı 2 kez geriden gelip maça tutunduk

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor konuk ettiği Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, Fenerbahçe karşısında 2 kez geri düşmelerine rağmen karşılık verip, maça tutundukları için mutlu olduklarını söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 23:50
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Fenerbahçe'ye karşı 2 kez geriden gelip maça tutunduk

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Samsunspor, 2 kez geri düştüğü maçta bir puanı 2-2'lik skorla aldı. Maç sonu basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Thomas Reis, oyuncularının gösterdiği performans ve sonuçtan memnun olduğunu ifade etti. Oyuncularına mücadeleleri için teşekkür eden Thomas Reis, "Takım olarak çok iyi performans gösterdik. Taraftarımızın önünde de istediğimiz oyunu oynadık diyebiliriz. İlk yarıda sakin kalamadık. Yeteri kadar özgüvenli oynayamadık. İkinci yarıda daha iyi performans gösterdik. Fenerbahçe çok zor ve iyi bir takım. Böyle bir rakibe karşı 2 kere geriden gelip maça tutunmak kolay olmadı. Bu nedenle oyuncularıma teşekkür ediyorum. Fenerbahçe'ye karşı aldığımız bir puandan ötürü mutluyuz. İlk yediğimiz golde takım olarak güzel reaksiyon gösteremedik. Göztepe mücadelesinde de taç pozisyonundan benzer bir gol yemiştik. Böyle basit goller yemememiz ve daha dikkatli olmamız gerekiyor. Fenerbahçe'nin girdiği bir pozisyon değil de bizim yediğimiz bir goldü. Bunları da çalışıp düzelteceğiz" dedi.

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