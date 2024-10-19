F.Bahçe stresli

Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Samsunspor'da tüm şehir bu dev maça kilitlendi. Kırmızı- şimşeklerin 33 yaşındaki orta sahası Soner Aydoğdu, ligde 4'te 4'le 2. sırada olduklarını hatırlatarak, "Türkiye, bu maçı konuşacak. Fenerbahçe'nin zaafları da var. Puan kayıpları yaşayabiliyor. Bence Fenerbahçe bizden çok daha fazla stresli durumda çünkü zor fikstürleri var. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Aslında bu haftaya kadar her şey yolundaydı ama hiç bu kadar konuşulmamıştık. İstanbul takımlarına karşı oynayacağınız zaman daha fazla sizden bahsediliyor. Taraftarımızın desteğiyle çok coşkulu oynuyoruz. Üstümüze düşeni yaparak puan ve puanlar almak için elimizden geleni yapacağız" diye umut dağıttı.