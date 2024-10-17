Mourinho heyecanı

Thomas Reis, Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'ya rakip olmanın heyecanını yaşıyor. Reis, "Mourinho gibi çok büyük bir hocaya karşı rakip olmaktan dolayı çok mutluyum. Takım olarak çok iyi savaşmamız gerekiyor. Hatta yüzde 100'ümüzden daha fazlasını vermeliyiz. Elbette bizim belirli bir taktiğimiz olacak. İşe yarayıp yaramadığını ise maçtan sonra göreceğiz" dedi.

3 PUANIN ŞİFRESİ MERKEZ

Alman teknik adam, Fenerbahçe'yi imha planını da hazırladığını vurguladı. 51 yaşındaki çalıştırıcı, "Özellikle merkezde top kaybı yaparsak hızlı geçiş oyunu ile karşılaşabiliriz. Merkezde top kaybetmememiz gerekiyor. Felsefem gereği zaten takımımın kendi oyununu sahaya yansıtmasını isterim. Futbolcularım da bugüne kadar kazandığı ritmi sahaya yansıtacaktır" diye konuştu.

BİZİM DE BİR HAYALİMİZ VAR

Fenerbahçe'yi ağırlayacak 2. sıradaki Samsunspor, pazar gününe kilitlendi. Karşılaşmanın kapalı gişe oynanacağını belirten Başkan Yüksel Yıldırım, "Pazar günü Fenerbahçe ile maçımız var. Şehir heyecanlı. Biletler bitti. Dolu tribünler önünde oynanacak. Maçı kazanmak istiyoruz. Bizim de bir hayalimiz var" diye umut dağıttı.

SAMSUN'A ÜÇ MÜJDE BİRDEN

Samsunspor, Süper Lig'in Pazar günü sahasında F.Bahçe ile yapacağı kritik maçın hazırlıklarına devam etti. Milli takımlarda bulunan Mouandilmadji, Satka ve Nanu antrenmana katılmazken, sakatlıkları bulunan Ntcham, Bennasser ve kaleci Okan Kocuk'un Fenerbahçe maçında oynayabileceği öğrenildi.