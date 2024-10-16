Sırrımız disiplin

Samsunspor'un başarılı teknik direktörü Thomas Reis, transfer yasağına rağmen takımıyla gurur duyduğunu belirtti. Reis, bunu pozitif değerlendirip eldeki oyuncuların daha fazla sorumluluk aldığını ve takımı daha da motive ettiğini vurguladı. Hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyleyen 51 yaşındaki Alman çalıştırıcı, "Ligde Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Başakşehir gibi güçlü rakiplerimiz var. Topladığımız puanlardan memnunuz, ancak ligin sonuna daha çok var. Alabildiğimiz kadar çok puan toplayarak sezonu iyi bitirmek istiyoruz" dedi. Reis, Alman teknik direktörlerin Süper Lig'de neden başarılı olduğuna dair soruya ise "Temel neden; disiplin ve kuralların net olmasıdır. Bu yaklaşım, hem sahada hem de dışında takımları başarıya götürüyor" yanıtını verdi.

Türkiye Samsunspor'u konuşuyor

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, sahalarındaki Fenerbahçe maçı öncesinde iddialı konuştu. Başkan Yıldırım, "Beni Türkiye'de Fenerbahçe düşmanı gibi göstermeye çalışıyorlar. Reklamın iyisi kötüsü olmaz. Madem Fenerbahçeliler ortayı yaptı, ben de kafayı vurdum golü attım! Bütün Türkiye bugün Samsunspor'u konuşuyor" ifadelerini kullandı.