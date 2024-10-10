Samsunspor Fenerbahçe'ye kilitlendi: Kazanacağız

Trendyol Süper Lig'de 4'te 4 yaparak milli araya 2. sırada giren Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Fenerbahçe maçı için iddialı konuştu. Yıldırım, "Kendimizi test edeceğimiz bir maç. Formunun zirvesindeki Ntcham Kamerun Milli Takımı'na gitmek istememiş. Oyuncularımız motivasyonla bekliyor. Fenerbahçe bizi yenmek zorunda. Biz de konumumuzu korumak için kazanmalıyız" dedi.

TRANSFER YAPACAĞIZ

İki dönem transfer yasağı bulunan ve ancak yaz transfer döneminde oyuncu alabilecek kırmızı-beyazlılarda Başkan Yıldırım, bu konu hakkında da "Gelecek sezon boşta olan oyuncularla ilgili scout ekibimiz görüşmelere başladı. Şubatta önümüzdeki sezon için transfere başlayacağız. Oyuncularımıza talep gelirse de satarım. Çünkü kalan oyuncu aynı performansı ortaya koymuyor" diye konuştu.