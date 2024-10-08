Tarihi başlangıç

Süper Lig'de oynadığı son dört maçını da kazanarak büyük bir çıkışa imza atan Samsunspor, 59 yıllık tarihinde ilk kez ligin ilk 8 haftasında 6 galibiyet alarak 18 puan topladı. Daha önce en iyi başlangıcını, 1987-1988 sezonunda yapan kırmızı-beyazlılar, o dönem ilk 8 haftada 17 puan toplamayı başarmıştı.

Tam 36 yıllık rekorunu kıran Samsunspor'da Alman teknik adam Thomas Reis de şu ana kadar topladığı puanlarla 2.25'lik bir ortalama yakaladı. Karadeniz ekibi, oynadığı 8 maçta kalesinde 7 gol görürken, 14 kez rakip fileleri havalandırdı. Başarılı oyuncu Olivier Ntcham, 4 golle takımın en fazla gol atan futbolcusu oldu.