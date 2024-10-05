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Haberler Samsunspor

Demir’i yenecegiz

“Peş peşe kazandığımız 3 karşılaşması var. Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Umarım istediğimiz sonucu alarak, Adana’dan da galibiyetle ayrılırız.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ekim 2024 Cumartesi 06:50
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Demir’i yenecegiz

Süper Lig'de yarın Adana Demirspor deplasmanında ter dökecek olan Samsunspor, üst üste 3 maçlık zafer serisini Adana'da da sürdürmek amacında. Teknik direktör Reis, "Takım bana güveniyor, ben de takımıma güveniyorum. Oyuncularım gayet iyi iş çıkartıyorlar. Sonuçta Göztepe maçında 3-1'lik mağlubiyetten geri geldik. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Sektörün nasıl olduğunun bilincindeyim. 2 maç kaybettiğinizde bu sefer de çok fazla eleştiriler başlayacak. İçinde olduğumuz durum çok iyi ama bunu korumamız gerekiyor. Peş peşe kazandığımız 3 maç var. Ciddiyeti elden bırakmamamız gerekiyor. Şu anda geldiğimiz yere kolay gelmedik ama burada kalmak, olduğumuz yere gelmekten daha zor olacaktır. Bu sebepten disiplini elden bırakmamız gerekiyor" dedi.

F.BAHÇE MAÇINDAN ÖNEMLİ

Adana Demirspor maçının milli ara sonrası oynanacak Fenerbahçe maçından daha önemli olduğunu belirten Alman teknik adam, "Samsunspor'un hocası olduğum için çok mutluyum. Hafta sonu Adana Demirspor ile oynayacağız. Kesinlikle Fenerbahçe maçından daha önemli bir maç olacağı düşüncesindeyim. Ligde bulunduğumuz konum gayet iyi ama bu maçtan da galip gelerek yerimizi pekiştirmek istiyoruz. Üst sıralarda kalıp, aşağıyla puan farkını açmak istiyoruz. Adana Demirspor'un son sırada olduğunu biliyorum ancak çok zor bir maç olacak. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Umarım istediğimiz sonucu alarak, o maçtan da galibiyetle ayrılırız" diye iddialı konuştu.

SONU GÜZEL OLSUN

Samsunspor'un 33 yaşındaki kaptanı Zeki Yavru, öncelikle ligi güvenli yerde bitirmeyi hedeflediklerini vurguladı. 7 maçta 3 asistle dikkatleri üzerine çeken tecrübeli sağ bek, "Göztepe karşısında 3-1'den geri gelip maçı kazanmak çok etkileyiciydi, büyüleyiciydi. Stadyumdakiler de çok büyük keyif almışlardır. Biz de çok büyük keyif aldık, çok mutlu olduk. Geri dönüş için çok büyük efor sarf ettik. Önemli olan ligi en iyi şekilde nerede ve nasıl bitirebiliriz. İnşallah en iyi şekilde bu sezonu tamamlarız ve daha sonrası için geleceğe ümitle bakarız" dedi.

TAKIMDAN MEMNUNUM

Şu ana kadar gösterdiğimiz performanstan çok mutluyuz. Tüm karşılaşmalar çok zordu. Bazı maçlarda şansa ihtiyaç duyabiliyorsunuz. Bazı maçlarda da şans yanımızda oldu. 4-3 yendiğimiz maçta 3-1 gerideyken 4-1 geri düşsek belki de farklı senaryo olacak, geri dönemeyecektik. Son maçta 3 hata yaptık ama takımım disiplinini kaybetmedi. Vazgeçmememiz gerektiğini gösterip, sonuna kadar çalıştık. Umarım bu şekilde devam ederiz

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