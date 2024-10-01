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Haberler Samsunspor

Samsunspor zirveye oynuyor

Bir zamanlar Süper Lig’de fırtınalar estiren Samsunspor, yine o günlerine geri dönüş yaptı. Üst üste aldığı galibiyetlerle G. Saray ve F. Bahçe’nin ardından kürsüde kendine yer buldu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 06:50
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Samsunspor zirveye oynuyor

Alman Teknik Adam Thomas Reis'in gelişiyle birlikte güzel bir uyum yakalayan ve disiplinli bir çalışma içine giren kırmızıbeyazlılar, bunun meyvelerini birer birer almaya başladılar. Samsunspor'u ligin zirvesine taşıyan en büyük özelliği üç büyüklerden sonra maç başına en fazla şut çeken takım olmasıydı. Olivier Ntcham en çok şut atan ve isabet kaydeden oyuncularıydı. Kırmızı-beyazlılar mağlubiyetleri kendi saha ve seyircisi önünde yaşarken, galibiyetler deplasmanlarda geldi.

47. LİG MAÇINA ÇIKACAKLAR

Samsunspor hafta sonu Adana Demirspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İki ekip ligde 47. kez birbirlerine rakip olurken bugüne kadar yaptıkları maçların 14'ünde Samsunspor, 17'sinde ise Adana Demirspor galip geldi. Takımlar 15 maçta eşitliği bozamadı. Atılan gollerde ise 52- 44'lük kırmızı-beyazlıların üstünlüğü bulunuyor. Geçen sezon Adana'da oynanan maçı Samsunspor 3-2 kazanırken Samsun'daki maç ise 1-1 sona ermişti.

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