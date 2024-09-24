Deplasmanda fırtına gibi!

Ligde geride kalan 6 mücadelede 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle 12 puan toplayan Samsunspor, özellikle deplasman performansıyla öne çıkıyor. Geçen sezon deplasmanda oynadığı 19 maçta 1 galibiyetle sadece 8 puan toplayabilen kırmızı-beyazlılar, bu sezon ise dış sahadaki 3 karşılaşmayı da gol yemeden kazanarak önceki sezonu şimdiden geride bıraktı. Alman Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde iyi bir savunma takımı imajı veren Samsunspor, ligde maç başına en az gol yiyen takım (6 maçta 3 gol) oldu.

Geçen sezon deplasmanda sadece 8 puan toplayabilen Samsunspor, bu sezon 9 puanı hanesine yazdırdı