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Haberler Samsunspor

Takımdan mutluyum

Samsunspor’da teknik direktör Thomas Reis, performanstan memnun olduğunu belirtip “Takımın idmanlardaki temposu güzel bir hissiyat veriyor. Bu da beni mutlu ediyor” diye konuştu

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 06:50
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Takımdan mutluyum

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, ligde bu hafta oynayacakları Konyaspor maçından 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi. Önceki maçlarda olduğu gibi Konyaspor mücadelesine de galibiyet için çıkacaklarını ifade Thomas Reis, "Her maç gibi Konyaspor maçını da kazanmak istiyoruz. Evimizde oynamış olduğumuz ilk karşılaşmada Beşiktaş'a karşı kötü bir maç, kötü bir performans göstermemiştik. İyi oynamıştık ama ne yazık ki kaybetmiştik. Sonra iki deplasman maçı oynadık. Onları da kazandık. Çünkü bir maç oynadık, sonra bir araya girdik, ondan sonra milli ara oldu. Ritim yakalamada biraz ne yazık ki zorluk çektik diyebiliriz ama en iyi şekilde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu maç da tabii ki kolay olmayacaktır. Konyaspor iyi bir rakip. Onlara karşı oynamak zor olacaktır ama biz antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapıyoruz. Güzel bir hissiyat veriyor takımın antrenmanlarda göstermiş olduğu performans. Bu da beni mutlu ediyor. Bu maçtan da en iyi galibiyetle, en iyi sonuçla ayrılmaya çalışacağız" dedi.

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