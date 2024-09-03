Bize destek verin

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Samsunspor’da teknik direktör Reis, taraftarlara çağrıda bulundu ve “Umarım taraftarlarımız sahamızda oynayacağımız maçlarda bizleri yalnız bırakmaz” dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Eylül 2024 Salı 06:50
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Samsunspor, Süper Lig'in dördüncü haftasında Hatayspor'u mağlup etti ve üçüncü maçında ikinci galibiyetini altı. Puanını 6'ya çıkaran kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Thomas Reis, taraftarlara çağrıda bulundu. Milli aradan sonra takıma destek isteyen tecrübeli teknik adam, "Umarım taraftarlarımız sahamızda oynayacağımız maçlarda bizleri yalnız bırakmaz. Çünkü takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor ve savaşıyoruz. Çok fazla çalışıyoruz. Mental anlamda çok iyi bir performans gösteriyoruz. Onları stadyumda görmek istiyoruz. Ligin geri kalan kısmındaki hedefimize ulaşmak için daha iyi bir performans göstermemiz gerekiyor. Ama şu an için bir hedef belirtmek çok erken olur" dedi.

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