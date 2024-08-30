Reçete Reis'ten

Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, Hatayspor ile Mersin'de oynayacakları maça çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Antalyaspor karşısında Hatayspor'un çok iyi oynadığına işaret eden Reis, "Hatayspor iyi bir ekip. Zor bir rakibe karşı oynayacağız. Antalyaspor maçında onları gördüm. Geçiş oyunlarını çok iyi oynuyorlar. Kanatlarda hızlı oyuncuları var. Şimdiye kadar çok iyi çalıştık. Umarım bu maçtan istediğimizi alıp, onların zaaflarından yararlanıp güzel bir sonuç elde etmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

MOTİVE OLMAK KOLAY DEĞİL

Hatayspor maçından sonra milli araya girileceğini hatırlatan Alman teknik adam, "Başakşehir maçı ertelendi. Hatayspor maçı sonrasında da milli araya gireceğiz. Bu dönemde takımı motive etmek kolay değil. Çünkü sezon başından beri sadece 2 maç oynayıp bir araya girdik. 1 maç oynayıp tekrar bir milli maç arasına gireceğiz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak zorundayız. Bu süreçte hazırlık maçında çok süre alamayan oyuncuları kullandık. Maç eksikliklerini gidermelerini istedik" ifadelerini kullandı.