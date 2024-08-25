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Samsun’da yaprak dökümü

Transfer yasağı kesinleşen Samsunspor’da vedalar hızlandı. Toplamda 12 oyuncu veda ederken, 4 ismin daha ayrılması bekleniyor

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ağustos 2024 Pazar 06:50
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Samsun’da yaprak dökümü

FIFA'dan iki dönem transfer yasağı kesinleşen Samsunspor'da takımdan ayrılan oyuncuların sayısı 12'ye yükseldi. Lisansı çıkarılmayan 4 futbolcuyla daha yolların ayrılması bekleniyor. Kırmızı- beyazlılarda Benito Raman'ın takından ayrılmasının ardından bu sezon giden futbolcu sayısı 12'ye yükseldi. Benito Raman'dan sonra Ahmet Sağat, Alim Öztürk, Fofana, Szumski, Osman Çelik, Barış Alıcı, Melih Altıkulaç, Ali Ülgen, Yusuf Ensar Poyrazlı, Şener Kaya ve Berk Taşçı ile yollar ayrılmıştı. Kaleci Muammer Yıldırım, stoper Elano Yegen, hücum oyuncuları Moussa Guel ve Elhadj Bah'ın da takımdan ayrılması gündemde duruyor.

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