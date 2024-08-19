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Samsun'dan siftah!

Karadeniz temsilcisi, 3 puanla Gaziantep deplasmanında tanıştı. Samsunspor’un tek golünü Johan Holse kaydetti. İşte ayrıntılar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 06:50
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Samsun'dan siftah!

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı. Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Carlo Holse kaydetti. İlk puanlarını alan Samsun, gelecek hafta da Hatay deplasmanına çıkacak. G.Antep ise G.Saray'ın Şampiyonlar Ligi maçı nedeniyle bay geçecek.

"ÖĞRENEREK DEVAM EDİYORLAR"

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, maç öncesinde de belirttiği gibi iddialarını ortaya koyup haftayı 3 puanla kapattıkları için mutlu olduklarını söyledi ve, "Genç oyuncularımız her hafta öğrenerek devam ediyorlar" dedi.

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