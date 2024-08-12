3 kez geldiler 2 gol attılar

Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol'un ayrılmasının ardından göreve gelen Alman teknik direktör Thomas Reis, Beşiktaş maçı ile birlikte ilk kez takımın başında resmi bir karşılaşmaya çıktı. Thomas Reis, Beşiktaş karşılaşması sonrasında yaptığı açıklamada, "Beşiktaş'ın gücünü biliyorduk. Sadece 3 kez kalemize geldiler ama 2'si gol oldu. Bizim ortaları daha iyi yapmamız gerekiyordu. Bulduğumuz gol fırsatlarını da değerlendirmeliydik. Biz bugün Beşiktaş karşısında çok iyi bir maç oynadık" ifadelerini kullandı.