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Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Samsunspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Alanyaspor
maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Mayıs 2024 Cuma 11:10
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Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Samsunspor - Alanyaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Samsunspor ile Alanyaspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Samsunspor - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Alanyaspor maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19:00'da beIN Kanal 1'de canlı yayınlanacak.

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