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Diriliş Samsun

Kırmızı-beyazlılar, kader maçında Fırtına’yı Taylan Antalyalı, Mouandilmadji ve Fernandez’in (KK) attığı gollerle devirdi. Samsun düşme hattından uzaklaştı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mayıs 2024 Pazar 06:50
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Diriliş Samsun

Süper Lig'in 35'inci haftasında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanından eli boş döndü. Son iki lig maçında Kayserispor'u 1-0, Gaziantep FK'yı ise 4-2 mağlup eden ve bordo- mavililerin galibiyet serisini dün sona erdi. İki takım arasında Samsun'da oynanan son lig maçı, Samsunspor'un küme düştüğü 2011-12 sezonunda yapılmıştı. Söz konusu sezonun ardından iki takım dün ilk kez karşılaştı. En son 10 Mart'ta A.Gücü'nü yenen kırmızı-beyazlı takım dün Karadeniz derbisini kazandı ve 5 maç sonra 3 puan aldı.

İLK KEZ İLK YARIDA ÜÇ GOL ATTI

İlk yarıda Taylan Antalyalı, Mouandilmadji ve Fernandez'in (kendi kalesine) attığı gollerle galip gelen Samsunspor, düşme hattından uzaklaşarak rahatladı. Ev sahibi, Süper Lig tarihinde ilk kez Trabzonspor'a rakip olduğu bir maçın ilk yarısında üç gol attı (52 maç). Abdullah Avcı'nın çarşamba günü oynayacağı Karagümrük kupa maçını düşünerek rotasyonla sürdüğü bordo mavili takım üçüncülük yarışında yara alırken, Samsunspor puanını 42 yaptı ve 12. sıraya yükseldi. Maç sonrası galibiyeti kutladılar.

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