Haberler Samsunspor 11 yıldır bekliyoruz

11 yıldır bekliyoruz

Samsunspor hocası Markus Gisdol, taraftarların 11 yıl sonra derbide ağırlayacakları Trabzonspor’u beklediğini söyledi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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11 yıldır bekliyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, Trabzonspor'u ağırlayacakları Karadeniz derbisinde mutlak 3 puan hedefliyor. Trabzonspor ile Samsun'da 11 yıl sonra karşılaşacaklarını belirten Alman çalıştırıcı, "Takımımız, antrenörlerimiz ve taraftarlarımız, yıllarca özlemle bu maçı bekliyordu. Taraftarımız 11 yıldır böyle bir maçı bekliyor. Eminim oyuncularım da bu bilinçle oynayıp iyi performans gösterecektir. Elimizden geleni yapacağız ve oyuncularım sahada hayatlarını ortaya koyacaktır" dedi.

BURADA MUTLUYUM

Gisdol, Samsunspor'daki geleceğiyle ilgili soruya, "Geldiğimden beri insanlar ve taraftarlar sıcakkanlılıkları ile bana çok iyi hissettirdiler. Burada mutluyum, burada bir aileyiz. Dilerim böyle de devam eder" yanıtını verdi.

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