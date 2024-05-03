11 yıldır bekliyoruz

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol, Trabzonspor'u ağırlayacakları Karadeniz derbisinde mutlak 3 puan hedefliyor. Trabzonspor ile Samsun'da 11 yıl sonra karşılaşacaklarını belirten Alman çalıştırıcı, "Takımımız, antrenörlerimiz ve taraftarlarımız, yıllarca özlemle bu maçı bekliyordu. Taraftarımız 11 yıldır böyle bir maçı bekliyor. Eminim oyuncularım da bu bilinçle oynayıp iyi performans gösterecektir. Elimizden geleni yapacağız ve oyuncularım sahada hayatlarını ortaya koyacaktır" dedi.

BURADA MUTLUYUM

Gisdol, Samsunspor'daki geleceğiyle ilgili soruya, "Geldiğimden beri insanlar ve taraftarlar sıcakkanlılıkları ile bana çok iyi hissettirdiler. Burada mutluyum, burada bir aileyiz. Dilerim böyle de devam eder" yanıtını verdi.