Yılport Samsunspor'da Markus Gisdol: Takımın performansından memnunum!

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda karşılaştığı Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, son dakikalarda attıkları golle mağlubiyetin önüne geçtikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Gisdol, "Bugün gerçekten çok güzel bir maç çıkardık. Mental anlamda güçlü bir reaksiyon gösterdik. İlk yarıda 2-3 gol bulabilirdik. İkinci yarıda da durum böyleydi ama geri düştük. Buna rağmen futbolcularım geri dönmeyi başardı. Böyle bir maçtan yenilmeden ayrılmak da önemli. Açıkçası çok fazla problemimiz vardı. Bugün 6 as oyuncumuzdan eksik geldik. Maçtan önce de Alim sakatlık yaşadı. Bu nedenle bir zorluk yaşadık ama çok iyi bir oyun sergiledik. Çok iyi bir karakter ortaya koyduk. Bugün aslında 1 puandan değil ama takım performansından memnunum. Son paslardan ve son vuruşlardan memnun değildim. Bunlar iyi olsaydı sonuç çok daha farklı olabilirdi. Bugün saha zemini de kolay oynamak için çok uygun değildi. Saha ile alakalı mutluyum diyemem. İyi futbol sergilenebilecek bir saha değil burası. Risk alınamayacak saha vardı bugün. Rakibin golünden önceki pozisyonda Osman topu kazanmak istedi, bu sırada oyuncularımız faul diye durdu ve pozisyon sonrasında golle sonuçlandı. Bizim ilk yarıda attığımız golde de bence ofsayt yoktu" ifadelerini kullandı.