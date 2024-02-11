Dikkat çekti

Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, ligde takımın iyi gidişat yakaladığını ve bunu sürdürmek zorunda olduklarını söyledi. Samsunspor'da göreve başlamasının ardından 17 maçta 25 puan toplayarak takımı küme düşme hattından çıkartan Alman teknik direktör, son haftalarda iyi performans sergileyerek önemli puanlar topladıklarını vurguladı.

UZUN BİR YOLUMUZ VAR

Takımın performansından memnun olduğuna işaret eden Gisdol, "İstatistiklere bakınca son haftalarda göstermiş olduğumuz performansın çok iyi olduğunu görüyoruz. Bu, çok uzun bir yol ve ligin sonuna kadar aynı şekilde devam etmeliyiz. Eğer konsantrasyonumuzu, moral ve motivasyonumuzu kaybedersek kesinlikle küme düşmeyle yüz yüze kalabiliriz" diye konuştu.