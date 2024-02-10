Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan "küme düşme" uyarısı!

Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan "küme düşme" uyarısı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, ligde takımın iyi gidişat yakaladığını ancak konsantrasyonlarını kaybetmeleri halinde küme düşmeyle karşı karşıya kalabileceklerini söyledi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Şubat 2024 Cumartesi 16:31
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsunspor Teknik Direktörü Gisdol'dan "küme düşme" uyarısı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor'un teknik direktörü Markus Gisdol, ligde takımın iyi gidişat yakaladığını ancak konsantrasyonlarını kaybetmeleri halinde küme düşmeyle karşı karşıya kalabileceklerini söyledi.

Samsunspor'da göreve başlamasının ardından 17 maçta 25 puan toplayarak takımı küme düşme hattından çıkartan Alman teknik direktör, son haftalarda iyi performans sergileyerek önemli puanlar topladıklarını vurguladı.

Takımın son haftalarda gösterdiği performanstan memnun olduğuna işaret eden Gisdol, "İstatistiklere bakınca son haftalarda göstermiş olduğumuz performansın çok iyi olduğunu görüyoruz. İstatistiklere bakınca tabii ki mutluyum. Bunlar doğru yolda olduğumuzu gösteriyor ancak işimiz henüz bitmedi. Bu, çok uzun bir yol ve ligin sonuna kadar aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Eğer konsantrasyonumuzu, moral ve motivasyonumuzu kaybedersek kesinlikle küme düşmeyle yüz yüze kalabiliriz." dedi.

Her maçın kendi içinde ayrı önemi olduğuna dikkati çeken Gisdol, "Bu sebepten dolayı her maçın kıymetini, her maçın çok önemli olduğunu bilerek aynı moral, motivasyon, istek ve arzuyla devam etmemiz gerekiyor. Ligin sonuna kadar her maçın önemli olduğunu unutmadan savaşmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberi: İşte Kartal'ın 3. bombası! Geleceği tarih belli oldu...
Başkan Erdoğan'dan Zonguldak mitinginde "Gabar" müjdesi: Günlük petrol üretimi 35 bin varili geçti | İlçe adaylarını açıkladı
İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular
Sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Alanya maçı 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsunspor Arbnor Muja transferini bitirdi!
Muammer Yıldırım Samsun’da
Çılgın Sayısal Loto sorgulama ekranı 10 Şubat Cumartesi
B SINIFI MOTOR EHLİYETİ | B Sınıfı ehliyet 125 cc motor kullanabilir mi 2024? Karar ne zaman yürürlüğe girecek?
Deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Yiğido Ç. Rizespor maçına hazır! Yiğido Ç. Rizespor maçına hazır! 16:18
Hazırlık maçı iptal! Messi'ye büyük tepki Hazırlık maçı iptal! Messi'ye büyük tepki 16:02
Cengiz Ünder Kane'i solladı! Cengiz Ünder Kane'i solladı! 15:17
Beşiktaş'ta imza töreni gerçekleşti! Beşiktaş'ta imza töreni gerçekleşti! 15:14
Eyüpspor'da ayrılık! Resmen açıklandı Eyüpspor'da ayrılık! Resmen açıklandı 14:54
Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler Galatasaray - Başakşehir maçı muhtemel 11'ler 14:45
Daha Eski
İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular İtalyanlar Cimbom'un yıldızını Montella'ya sordular 14:36
G.Birliği'nde 4 ayrılık birden! G.Birliği'nde 4 ayrılık birden! 14:22
Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta? 14:20
Sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Alanya maçı 11'i Sürpriz karar! İşte F.Bahçe'nin Alanya maçı 11'i 14:16
Barcelona - Granada maçı ne zaman? Barcelona - Granada maçı ne zaman? 14:03
Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? Getafe - Celta Vigo maçı ne zaman? 13:58