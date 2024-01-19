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Samsunspor’dan Mor harekatı

Süper Lig’de var olma savaşı veren Karadeniz ekibi, müjdeli haberle atağa kalktı. Başkan Yüksel Yıldırım, F.Bahçe’de şans bulamayan 26 yaşındaki sağ açığın menajeri Nima Modyr’le görüşüp transferde düğmeye bastı

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Ocak 2024 Cuma 06:50
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Samsunspor’dan Mor harekatı

Samsunspor'a FIFA tarafından verilen ve CAS'tan onaylanan iki dönem transfer yasağı ertelendi. Müjdeli haberin ardından gözler transfere çevrildi. Trendyol Süper Lig'de düşmeme mücadelesi veren şimşeklerde başkan Yüksel Yıldırım, rotasını Fenerbahçe'ye çevirdi. Yıldırım, Mert Hakan Yandaş King ve Batshuayi için ilk teması kurarken, Emre Mor için de girişimlere başladı. Başkan Yüksel Yıldırım, sarılacivertlilerin, düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak isteyen ve kiralık gitmesine sıcak baktığı 26 yaşındaki sağ açık için tüm şartlarını zorluyor.

ADANA MAÇINDA 2 ASİSTİ VAR

Emre Mor'un menajeri Nima Modyr, Fenerbahçe'yle oyuncusunun transferini görüşmek için İstanbul'a geldi. Yüksel Yıldırım da dün Modyr'la ofisinde buluşup, milli futbolcu için transfer görüşmesinde bulundu ve kırmızışimşeklerin ilgisini belirtti. Yıldırım'ın transferi için tüm şartlarını zorladığı Mor'un, önümüzdeki günlerde kendisiyle ilgilenen kulüpler arasında tercih yapacağı öğrenildi. Fenerbahçe'yle bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta oynayan genç kanat, önceki gün Türkiye Kupası'nda Kayseri karşısında yaptığı 2 asistle dikkati çekti.

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