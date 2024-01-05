Gisdol: Akıllı olmalıyız

Ligde yarın 6 puanlık maçta K.Gümrük'ü ağırlayacak Samsunspor'da teknik direktör Gisdol ve Futbol Direktörü Fuat Çapa konuştu. Gisdol, "Afrika Kupası'na giden oyuncularımız, bizim için de problem. Bu dönemde çok akıllı olmalıyız. Özellikle peş peşe çok maç oynayacağız, ben ve diğer antrenörlerimizin çok akıllı olması lazım. Her oyuncuyu çok dikkatli takip etmeliyiz" dedi.

KİRALIK KRİZİ

Çapa ise iki dönem transfer yasakları olduğu için kiralık futbolcularından da yararlanamayacaklarını söyledi. Çapa, "Tırpan, eşinin rahatsızlığından dolayı izin istemişti. Ancak transfer yasağı sonrasında şu anda alternatifimiz yok. Şu an göndermek gibi bir niyetimiz yok ancak eşinin tedavisi nedeniyle raporludur. 25'e yakın oyuncumuz kiralık ancak onların devre arasında takıma dönme şansı yok" bilgisini verdi.