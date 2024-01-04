Süper Lig'de 2 maçtır galibiyete hasret kalan Yılport Samsunspor, K.Gümrük maçıyla çıkışa geçmek istiyor. Başkan Yüksel Yıldırım, rakiplerinden aldıkları puanlarla ligde kalacaklarına inandıklarının altını çizerek, "Kayseri'nin tahtası kapalıydı. Oyuncular kendi arasında oynayarak son 2 senedir Türkiye'ye örnek oldular. Biz inanıyoruz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. K.Gümrük maçıyla başlayarak rakiplerimizle oynadığımız maçları aldığımız sürece 'biz bu ligde kalırız' diyoruz" dedi.

"45 PUAN BİZİ SÜPER LİG'DE TUTAR"

Teknik direktör değişikliğinde en uygun adayın Alman Markus Gisdol olduğunu vurgulayan Yüksel Yıldırım, puan hedeflerinin 45 olduğunu belirtti. Başkan Yıldırım, "Hocamız 10 maçta 14 puan topladı. Bu da 1,4 puan ortalaması demek. 21 maçta 1,4 ortalama ile puan toplasak 30 puan ediyor. 15 puanı üzerine koyarsak 45 puan ediyor. Bu da kağıt üzerinde belki bizim ligde kalmamız için yeterli gözüküyor. Bu hafta sonu lig yeniden başlıyor. Bizim diğer takımlardan çok daha fazla çalışmamız, çok daha fazla arzulu ve istekli olmamız lazım ki ligde kalalım" diye konuştu.