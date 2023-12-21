Yılport Samsunspor - Tümosan Konyaspor CANLI (Samsunspor - Konyaspor canlı anlatım)

Samsunspor Süper Lig'de 17. hafta karşılaşmasında evinde Tümosan Konyaspor'u konuk ediyor.
Alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşma saat 17.00'de başladı.
Samsunspor - Konyaspor maçının canlı skor takibine haberimizden ulaşabilirsiniz.
YILPORT SAMSUNSPOR - TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?
Samsunspor - Konyaspor maçı başladı. Mücadele beIN Sports 2'de canlı yayınlanıyor.
SAMSUNSPOR - KONYASPOR MAÇI İLK 11'LERİ
Samsunspor: Okan, Tırpan, Satka, Alim, Soner Gönül, Yunus Emre, Tait, Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Mouandilmadji.
Konyaspor: Bernardoni, Ahmet Oğuz, Adil, Calvo, Guilherme, Soner, Uğurcan, Prip, Cicaldau, Moreno, Cikalleshi.