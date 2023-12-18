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Samsunspor'da Gisdol: Zoru severim

Samsunspor’u çıkışa geçiren Alman hoca Gisdol, “Meydan okumayı seviyorum. O nedenle de Samsunspor’dayım” dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2023 Pazartesi 06:50
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Samsunspor'da Gisdol: Zoru severim

SAMSUNSPOR'UN ligde kalma umutlarını tazeleyen Alman teknik direktör Gisdol, iddialı konuştu. Gisdol, "Almanya'da da benzer takımlarda görev alıp başarılı oldum. Bazı teknik adamlar bu riskleri almayı sever. Ben de severim. Risk almayı ve mücadele etmeyi seviyorum. O nedenle de Samsunspor'dayım. Benim için bu işin üstesinden gelmek bir meydan okumadır" dedi.

"ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"

Samsunspor'dan teklif aldığından beri zor bir süreç yaşandığının altını çizen başarılı çalıştırıcı, "Samsunspor'un oynadığı oyun bu değildi. Tarzının bu olmadığını biliyorum. Analizimi yapınca bu oyun anlayışının ligde kalmak için en iyi şans olacağını gördüm. Başarılı olmak için bu şu anda yaptığımızın sadece ilk adımıydı. Şimdi her hafta çok çalışmalıyız. Üzerine koymalıyız" diye umut dağıttı.

'GELİŞTİRİCİYİM HOCAYIM'

Almanya'da Bundesliga'da çalıştırdığı takımları küme düşmekten kurtarma yeteneğiyle 'Kurtarıcı' lakabıyla anılmasının bir baskı oluşturmadığını vurgulayan Gisdol, "Bu noktada kendimi 'kurtarıcı' değil, geliştirici görüyorum. Ama 'kurtarıcı' imajından da rahatsız değilim" dedi.

"DAHA ÖNCE OLMAMIŞTI"

Gisdol, 26 yaşında ağır sakatlık sonrası futbolu bırakıp 27 yaşında antrenör olduğunu söyledi. Daha önce de Süper Lig'i takip ettiğini ifade eden Gisdol, "Türkiye ile temaslarım vardı. Daha önce de Türk takımlarıyla görüşmem oldu. Ama bu teklife dönüşmedi" diye konuştu.

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