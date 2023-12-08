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Dersimiz Kasımpaşa

Adana Demir’i yenerek ligde umutlanan Samsunspor’da teknik patron Gisdol, evlerinde Paşa’yı mağlup etmek için planlarını yaptıklarını söyledi

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2023 Cuma 06:50
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Dersimiz Kasımpaşa

Adana Demir'i deplasmanda yenen Samsunspor, yarın evindeki K.Paşa maçına kilitlendi. Kırmızı-beyazlılarda teknik direktör Gisdol, "Bireysel olarak özellikle ofansif anlamda çok iyi oyuncuları var. Önceki maçlarda oynadığımız gibi kendi güç ve planımıza odaklanmamız gerekiyor" dedi.

TARAFTAR MÜTHİŞ

Taraftar desteğinin çok önemli olduğunu vurgulayan Alman çalıştırıcı, "Taraftarımızdan çok iyi bir destek bekliyoruz. Bugüne kadar bunu çok iyi yaptılar. Bu maçta da aynısını göstermelerini istiyoruz. Katkılarından takım olarak çok memnunuz. İnanılmaz bir taraftarımız var" diye destek istedi.

İKİ KÖTÜ HABER

"Dimata'nın önümüzdeki hafta takımla çalışmalarabaşlamasını umuyorum. Laura ise sakatlığından dolayı en az 3-4 ay yok. Zeki Yavru için ise tedavilerin son aşamasının beklenmesi gerekiyor. 3-4 hafta da Zeki Yavru aramızda olmayabilir."

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