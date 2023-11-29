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Hedefimiz 18 puan

Samsunspor’da Futbol Direktörü Fuat Çapa, “Devreye kadar 17-18 puanları hedefliyoruz. Devre arası yapılacak hamlelerle ligde kalma inancımızı sürdürmek istiyoruz” dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Kasım 2023 Çarşamba 06:50
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Hedefimiz 18 puan

Sahasında Beşiktaş'a kaybeden düşme hattındaki Yılport Samsuns - por, devreye kadar 18 puanı hedefliyor. Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Devreye kadar 17-18 puanları hedefliyoruz. En azından puan farkını devre sonuna kadar belli bir seviyeye getirmemiz gerekiyor. Devre arası yapılacak hamlelerle ligde kalma inancımızı sürdürmek istiyoruz. Taraftarımızın da desteğini göz ardı edemeyiz. Takıma verdikleri enerji, motivasyon çok net bir şekilde görüldü. Ama onları Beşiktaş maçında üzdük. Puan olarak kaybettik ama umut vadeden bir karşılaşma oynadık" diye umut dağıttı.

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