Tek hedef 3 puan

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, yarın Beşiktaş maçında tüm enerjilerini sahaya yansıtarak mutlak kazanmak istediklerini söyledi. Alman teknik adam, "Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu biliyoruz. Son maçtan önce hoca değişikliğine gittiler. Bize karşı nasıl bir kadroyla çıkacaklarını bu sebepten bilemiyoruz. Evimizde önceki karşılaşmalarda çok iyi performans gösterdik. Tüm enerjimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.

GOL SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ

Özellikle son Pendikspor maçında pozisyonları gole çevirememelerinin faturasını ödediklerini belirten Gisdol, bu sorunu çözeceklerini savundu. 54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Üçüncü bölgede gol atma sorunu yaşıyorsanız bu formasyonla ilgili bir durum değildir. Hepimiz doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Gerek Pendik gerekse önceki maçlarda çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlara doğru odaklanıp ona göre çalışırsak gol atamama sorununu da çözebiliriz diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

KARİYERİMDE İLK KIRMIZI

Pendikspor maçında gördüğüm kırmızı karta çok şaşırmıştım. Hakeme sadece kibarca bir soru sordum, kırmızı gördüm. Daha önce kariyerimde kırmızı görmedim. 25 yaşından beri hocalık yapıyorum. Daha önce tribünden hocalık yapmak gibi bir tecrübem olmamıştı. İyi bir takımım ve hoca grubum var. Onların da ben yokken takımı iyi bir şekilde yönlendireceklerinden eminim."