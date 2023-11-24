Haberler Samsunspor 3 puanı alacağız

3 puanı alacağız

“İnşallah Beşiktaş’ı yeneceğiz. Biz geçmişte de Beşiktaş’ı yenen bir takımdık. Çok umutluyum.” “Maçı kazanmak istiyorsak ilk golü biz atmalıyız. Koşan, basan, ısıran bir Samsunspor izleyeceğiz.”

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2023 Cuma 06:50
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3 puanı alacağız

Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Yılport Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, Beşiktaş maçı için iddialı konuştu. Yerel medyadan Hedef Halk'a açıklamalarda bulunan Yıldırım, "İnşallah Beşiktaş'ı yeneceğiz. Ben gerçekten çok umutluyum. Herhangi bir sakatlık yaşamazsak Pazar günü çok güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Genelde milli ara dönüşleri her zaman zor olmuştur. Umarım bu zorluk Beşiktaş için olur. Biz geçmişte de Beşiktaş'ı yenen bir takımdık" dedi.

GISDOL'IN ELİ DEĞDİ

Başkan Yıldırım, Gisdol'la takımda gözle görülür bir değişim olduğunun altını çizerek, "Çok koşan, önde basan, daha az pozisyon veren, gol pozisyonuna daha fazla giren bir takım hüviyetine büründük. Ama ne kısmetse ilk golü atan takım olamadık. Hep sonradan golleri atıyoruz. Maçı kazanmak istiyorsak ilk golü bizim atmamız gerekiyor" diye umut dağıttı.

YASAK GELMEZSE TAKVİYE YAPACAĞIZ

"Transfer yasağı gelmemesi durumunda devre arası takıma gerekli takviyeler yapılacak. Bunun için Gisdol hocamdan henüz bir transfer raporu almadım. Zannediyorum ki önümüzdeki 3-4 maçın ardından bize kapsamlı bir rapor sunacaktır. Her şeye rağmen gerekli transferleri yapacağız."

ÇOK ÇALIŞMAMIZ GEREKİYOR

Takımımız Pendikspor maçı itibari ile yüzde 70 performanstaydı. Milli arada yapılan yüklemelerle ve sonrasındaki çalışmalarla bu rakamın yüzde 90'lara çıkacağına inanıyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Ligin en fazla çalışan takımı olmalıyız. Birlikteliği sağlamamız gerekiyor ki bu takım ligde kalsın.

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