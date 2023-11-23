Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz!

Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, ligin güçlü takımlarından Beşiktaş’ı sahasında ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde takımın son durumu hakkında bilgi veren Teknik Direktör Markus Gisdol, Beşiktaş maçındaki en büyük hedeflerinin maçtan galibiyetle ayrılmak olduğunu söyledi. İşte o açıklamalar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 16:09 Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 16:35
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz!

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Samsunspor, ligin güçlü takımlarından Beşiktaş'ı sahasında ağırlayacak. Karşılaşma öncesinde takımın son durumu hakkında bilgi veren Teknik Direktör Markus Gisdol, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

"BEŞİKTAŞ MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILMAK İSTİYORUZ"

Beşiktaş maçındaki en büyük hedeflerinin galibiyet olduğunun altını çizen Alman çalıştırıcı Gisdol, "Hoca olarak sadece bir sonraki maça odaklanıyorum. Önceki karşılaşmalarda evimizdeki maçlarda çok iyi performans gösterdik. Beşiktaş'a karşı da tüm stat tıklım tıklım olur. Tüm enerjimizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Beşiktaş maçından galibiyetle ayrılmak istiyoruz. Bir sonraki maçları değil, Beşiktaş maçına odaklanmış durumdayız. Hangi maçı oynarsak oynayalım 3 puan için sahaya çıkıyoruz. Önde basmak mı belli bir bölgede beklemek mi rakibe göre pozisyon alıyoruz. Beşiktaş'ın belirli sakat oyuncuları var ama geniş bir kadroları var. Sakatlık probleminden dolayı oynayamayacak oyuncuların yerlerine doldurabilecek iyi oyunculardan oluşan bir kadroları var" diye konuştu.

"25 YILDIR ANTRENÖRÜM, DAHA ÖNCE TRİBÜNDEN HOCALIK YAPMA TECRÜBEM OLMAMIŞTI"

Pendikspor maçının ardından gördüğü kırmızı karta da değinen Markus Gisdol, "Pendikspor maçında gördüğüm kırmızı karta çok şaşırmıştım. Hakeme sadece kibarca 1 soru sordum. Bu sebepten kırmızı kart gördüm. Sonuç olarak bu durumu kabul etmem gerekiyor. Buna benzer bir olayı önceki kariyerimde kesinlikle yaşamadım. 25 yaşından beri hocalık yapıyorum. Daha önce tribünden hocalık yapmak gibi bir tecrübem olmamıştı. İyi bir takımım, iyi bir hoca grubum var. Maçlardan önce tüm detaylar hakkında konuşuyoruz. Onların da ben yokken takımı sahadan iyi bir şekilde yönlendireceklerinden eminim" ifadelerini kullandı.

"GOL ATMA SORUNU YAŞIYORSANIZ BU FORMASYONLA İLGİLİ BİR DURUM DEĞİLDİR"

Süper Lig'de rakip sahada en çok topla buluşan takımlardan biri olduklarını ancak gol yollarında sıkıntı çektiklerine de dile getiren Gisdol, şunları söyledi:

"Üçüncü bölgede gol atma sorunu yaşıyorsanız bu formasyonla ilgili bir durum değildir. Hepimiz doğru yolda olduğumuza inanıyoruz. Gerek Pendikspor gerekse önceki maçlarda çok fazla gol pozisyonuna girdik. Bunlara doğru odaklanıp ona göre çalışırsak 'gol atamama' sorununu da çözebiliriz diye düşünüyorum."

Samsunspor ile Beşiktaş 26 Kasım Pazar günü saat 16.00'da 19 Mayıs Stadyumu'nda birbirlerine rakip olacak.

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