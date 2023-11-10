Haberler Samsunspor Sıra Pendik'te

Sıra Pendik'te

Hollandalı oyuncu, “Deplasmanda ilk galibiyetimizi almak istiyoruz. İkide iki yapmamızda sadece 11’in değil, sonradan girenlerin katkısı da önemli” dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Kasım 2023 Cuma 06:50
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Sıra Pendik'te

Trendyol Süper Lig'de ilk 9 maçta galibiyet alamayan Yılport Samsunspor, 4 gün arayla önce Hatayspor'u, ardından da İstanbulspor'u son dakikalarda bulduğu gollerle mağlup ederek alt sıralardan kurtulma adına yarışa dahil oldu. Kırmızı-beyazlıların Hollandalı stoperi Van Drongelen de pazar günü Pendikspor deplasmanına mutlak galibiyet için gideceklerini söyledi. 24 yaşındaki stoper, "Zor bir maç olmasını bekliyoruz. Zor bir deplasman bizi bekliyor. Deplasmanda ilk galibiyetimizi bu maçta almak istiyoruz. Alınan sonuçlarda sadece 11'in değil, oyuna sonradan girenlerin katkısı da çok önemli. Maçlar sadece 11'dekilerin değil, diğer oyuncuların katkılarıyla da kazanılıyor" diyerek umut dağıttı.

ÇALIŞMANIN KARŞILIĞINI ALIYORUZ

Antrenmanlarda çok çalıştıklarını belirten Van Drongelen, bunun karşılığını aldıklarını söyledi. Genç savunmacı, "Son iki maçta alınan sonuçlar antrenman performansımızın ve çalıştığımız detayların sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

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