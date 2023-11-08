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Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'de 4. haftada oynanması planlanan ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 19:54 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2023 Çarşamba 20:10
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Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta oynanması planlanan olumsuz koşulları nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...

YILPORT SAMSUNSPOR İSTANBULSPOR İLK 11'LER

Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Van Drongelen, Satka, Soner, Ait Bennasser, Osman Çelik, Bola, Laura, Emre Kılınç, Marius

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Emir Kaan, Mamadou

SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Samsunspor - İstanbulspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.

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