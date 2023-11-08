Yılport Samsunspor - İstanbulspor maçı CANLI

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta oynanması planlanan olumsuz koşulları nedeniyle ertelenen Yılport Samsunspor ile İstanbulspor kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin tüm detayları haberimizde...
YILPORT SAMSUNSPOR İSTANBULSPOR İLK 11'LER
Samsunspor: Okan Kocuk, Schindler, Van Drongelen, Satka, Soner, Ait Bennasser, Osman Çelik, Bola, Laura, Emre Kılınç, Marius
İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Okan, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Muammer, Vorobjovas, Loshaj, Ndao, Emir Kaan, Mamadou
SAMSUNSPOR - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Samsunspor - İstanbulspor maçı saat 20.00'de başladı. Mücadele beIN Sports 1'de canlı yayınlanıyor.