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Samsun'un zaferi

Kırmızı-beyazlılar ilk 3 puanını inanılmaz bir maç sonuyla aldı. Lamkel Hatay’ı öne geçirdi. Ercan eşitledi. Schindler’in golüyle coşku yaşandı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Kasım 2023 Pazar 06:50
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Samsun'un zaferi

Süper Lig'in yeni temsilcilerinden Samsunspor büyük umutlarla girdiği sezonda istediği sonuçları alamamıştı. Karadeniz temsilcisinin 9 maçta 2 beraberliği vardı. Evinde Hatayspor'u yenerek ilk galibiyetini elde etmek istiyordu. 17'de Samsunspor'da Holse'nun vuruşunda top az farkla auta gitti. 30'da Moundilmandji'nin şutunu kaleci Bekaj son anda çeldi. 36'da Rivas'ın pasında Lamkel mükemmel vurdu, Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi. İlk devre 1-0 konuk ekibin üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarı ise nefes kesti.

UZATMALAR NEFESLERİ KESTİ

Hatay 50'de Lamkel ile geldi. Şutu az farkla auta gitti. 52'de Bekaj, Muhammed'in vuruşunu kurtardı. 75'te Samsunspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Ercan Kara düzgün bir vuruşla skoru 1-1'e getirdi. 88'de Hatayspor'da Lamkel Ze'nin sert şutunda kaleci Okan Kocuk'u geçen top direk dibinden auta gitti. İki takımın da pozisyonlar bulduğu uzatma anları nefes kesti. Maçta 90+9. dakika oynanırnken Samsun hızlı çıktı. Fofana'nın pasında Schindler ceza alanı içinde topla buluştu. Harika kontrol edip aynı güzellikte vurdu. 2-1 ile Samsun ilk galibiyetini aldı.

LİGİN EN GEÇ GOLÜ

Samsunspor bu sezon Süper Lig'de en geç golü kaydetti. 98.20'de ağlarla buluşan top sezonun şu ana kadar en geç golü olarak kayıtlara geçti. Statta büyük bir coşku yaşandı.

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