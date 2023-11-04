Samsunspor - Hatayspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Samsunspor günün ikinci karşılaşmasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Satka, Van Drongelen, Soner, Tirpan, Tait, Benasser, Emre, Holse, Muhammed, Moundilmadji.

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Rivas, Matondo, Aabid, Lamkel Ze, Görkem, Dadashov.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Hatayspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.