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Samsunspor - Hatayspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Samsunspor sahasında Hatayspor'u konuk ediyor. beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanan mücadelenin canlı anlatımı haberimizde...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 15:55 Güncelleme Tarihi: 04 Kasım 2023 Cumartesi 16:10
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Samsunspor - Hatayspor maçı canlı anlatım

Trendyol Süper Lig'de heyecan 11. hafta maçlarıyla devam ediyor. Samsunspor günün ikinci karşılaşmasında Hatayspor ile kozlarını paylaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI 11'LERİ

Samsunspor: Okan, Satka, Van Drongelen, Soner, Tirpan, Tait, Benasser, Emre, Holse, Muhammed, Moundilmadji.

Hatayspor: Bekaj, Kerim, Kilama, Cengiz, Ghoulam, Rivas, Matondo, Aabid, Lamkel Ze, Görkem, Dadashov.

SAMSUNSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Samsunspor - Hatayspor maçı 4 Kasım Cumartesi günü saat 16:00'da başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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