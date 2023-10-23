Haberler Samsunspor Samsun tek tek

Samsun tek tek

Ligde henüz galibiyet alamayan ve dibe demir atan Karadeniz ekibi seyircisi önünde Başakşehir’i de yenemedi... 3 puan hasreti sürüyor.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2023 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Samsun tek tek

Samsunspor'da galibiyet hasreti sona ermedi... Dibe demir atan ve sadece bir puanı olan Karadeniz temsilcisi, evinde ağırladığı Başakşehir ile de golsüz berabere kaldı: 0-0. Henüz ikinci dakikada gole çok yaklaşan Samsun'da Gönül'ün rakip ceza alanının sağ çaprazından vurduğu sert şutu kaleci Volkan Babacan yumruklayarak kornere çeldi.

DRONGELEN KAÇIRDI

Golsüz biten ilk yarının ardından ikinci yarıda oyuna giren Zeki Yavru ile ev sahibi ekip galibiyet golüne çok yaklaştı. 78'inci dakikada Zeki Yavru kazanılan faul atışında topu penaltı noktasındaki Van Drongelen ile buluşturdu. Van Drongelen'in kafa şutu yandan auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma golsüz bitti.

DİĞER
Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin'i görenler tanıyamadı! 'Adını estetik koydum'
İşgalci İsrail Mısır'ı vurdu | BM açıkladı: 14 yardım tırı daha Gazze'ye giriş yaptı | İsrail Kudüs Hastanesi çevresini bombaladı
REKLAM
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Samsun'da gol sesi çıkmadı!
Yılport Samsunspor - RAMS Başakşehir | CANLI
MÜGE ANLI CANLI İZLE - Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle
ATV CANLI İZLE | atv CANLI YAYIN İZLE | atv yayın akışı
Son Dakika Cumhuriyet Bayramı İkramiye Ödeme Tarihleri
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:59
Teksas'ta Verstappen rüzgarı! Teksas'ta Verstappen rüzgarı! 00:57
Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! Çakar'dan penaltı tepkisi: Büyük hata! 00:51
Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! Beşiktaş'ta kongre ateşi yanıyor! 00:48
Cimbom'dan devre arası bombası! Cimbom'dan devre arası bombası! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:12
Daha Eski
İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! İsmail Kartal'dan yıldız isme ilginç yasak! 00:12
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:12
Juventus Milan'ı tek golle geçti! Juventus Milan'ı tek golle geçti! 00:11
Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! Barça 17 yaşındaki yıldızıyla kazandı! 00:10
Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... Çarpıcı kıyas: F.Bahçe G.Saray'dan bir tık... 00:00
F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! F.Bahçe'den Erden Timur'a flaş yanıt! 23:48