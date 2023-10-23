Samsun tek tek

Samsunspor'da galibiyet hasreti sona ermedi... Dibe demir atan ve sadece bir puanı olan Karadeniz temsilcisi, evinde ağırladığı Başakşehir ile de golsüz berabere kaldı: 0-0. Henüz ikinci dakikada gole çok yaklaşan Samsun'da Gönül'ün rakip ceza alanının sağ çaprazından vurduğu sert şutu kaleci Volkan Babacan yumruklayarak kornere çeldi.

DRONGELEN KAÇIRDI

Golsüz biten ilk yarının ardından ikinci yarıda oyuna giren Zeki Yavru ile ev sahibi ekip galibiyet golüne çok yaklaştı. 78'inci dakikada Zeki Yavru kazanılan faul atışında topu penaltı noktasındaki Van Drongelen ile buluşturdu. Van Drongelen'in kafa şutu yandan auta çıktı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca karşılaşma golsüz bitti.