Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Trendyol Süper Lig

Samsunspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Samsunspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAMSUNSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Yılport Samsunspor ile RAMS Başakşehir arasındaki oynanacak maç 22 Ekim Pazar saat 19.00'da başlayacak. Mücadele beIN Sports 2'den canlı yayınlanacak.