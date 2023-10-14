Tempo yüksek

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak ilk 8 hafta sonunda 1 maçı eksik 1 puanla sonuncu sıradaki Yılport Samsunspor, milli arada Antalya'da kamp yaparak güç depoluyor. Yeni teknik direktörü Alman Markus Gisdol yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren kırmızı-şimşeklerde Gisdol, Antalya kampı ile hem yeni öğrencilerini tanımayı, hem de takımdaki saha içi sıkıntıları gidermeyi amaçlıyor. Çalışmalara yüksek tempoda başlayan tecrübeli teknik adam, takımın kondisyonunu yukarı çekmeyi hedefliyor.