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Tempo yüksek

Ligde sonuncu Samsunspor, yeni Gisdol yönetiminde kötü gidişatı değiştirmek için Antalya’da çift idmanla hazırlanıyor.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2023 Cumartesi 06:50
Tempo yüksek

Trendyol Süper Lig'e kötü bir başlangıç yaparak ilk 8 hafta sonunda 1 maçı eksik 1 puanla sonuncu sıradaki Yılport Samsunspor, milli arada Antalya'da kamp yaparak güç depoluyor. Yeni teknik direktörü Alman Markus Gisdol yönetiminde günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdüren kırmızı-şimşeklerde Gisdol, Antalya kampı ile hem yeni öğrencilerini tanımayı, hem de takımdaki saha içi sıkıntıları gidermeyi amaçlıyor. Çalışmalara yüksek tempoda başlayan tecrübeli teknik adam, takımın kondisyonunu yukarı çekmeyi hedefliyor.

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