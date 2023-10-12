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Yeni başlangıç

Alman Gisdol’u teknik direktörlüğe getiren kırmızı-beyazlılarda Başkan Yıldırım, “Yeni hocamızla, bu takım çok çalışarak küllerinden yeniden doğacak” dedi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2023 Perşembe 06:50
Yeni başlangıç

Ligde 1 puanla sonuncu sırada yer alan Samsunspor'da Başkan Yüksel Yıldırım, yerel medyadan Halk Gazetesi'ne konuştu. Yıldırım, "Her şeyi yeni baştan yapacağız. 8 haftada 7 maç oynadık. Eksik maçımızı kazanırsak 4 puan yapacağız. Yeni hocamızla, bu takım çok çalışarak, kendi küllerinden yeniden doğacak ve hak ettiği yere gelecek" dedi.

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B.ŞEHİR MAÇI ÖNEMLİ

Milli aradan sonra sahalarında oynayacakları Başakşehir maçının çok önemli olduğunu vurgulayan Başkan Yıldırım, "İyi bir takım var, yeni teknik direktörümüz de inşallah Antalya kampında olacak. İnşallah orada güzel bir kamp geçirilecek ve sonrasında Samsun'a dönüp evimizde Başakşehir karşılaşması ile birlikte güzel bir başlangıç yapacağız. O maç bizim için çok önemli" diye konuştu.

TARAFTARLARIMIZ HAKLI

"Taraftarlar isyan etmekte yüzde yüz haklı. Ben de olsam ben de isyan ederdim. Ama bunun dozu kaçmamalı. Bazıları duygusal hareket ediyor ve 'bırak git' diyor. Samsunspor bir anonim şirket. Her şeyin bir bedeli olduğu gibi Samsunspor'un da bir bedeli var."

9. YABANCI GISDOL

Samsunspor'da Hüseyin Eroğlu'nun yerine Markus Gisdol getirildi. Alman çalıştırıcı, kırmızı-beyazlıların 9. yabancı teknik direktörü oldu. Samsunspor'un son yabancı hocası, 2011-12'de ilk yarıda görev yapan Bosna Hersek asıllı İsviçreli Petkovic olmuştu.

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