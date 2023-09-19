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Asla pes etme

Samsunspor’un Fransız yıldızı Tait, taraftara umut dağıttı.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2023 Salı 06:50
Asla pes etme

Yılport Samsunspor'un Fransa'nın Rennes takımından transfer ettiği Tait, kırmızı-beyazlılara umut dağıttı. Galatasaray maçında 4-2 yenilmelerine rağmen oynadığı etkili futbolla taraftarların beğenisini kazanan, ilk golün de asistini yapan 30 yaşındaki orta saha, sosyal medyadaki paylaşımında camiayı motive edecek ifadeler kullandı.

Fransız yıldız yaptığı paylaşımda, "Asla pes etme haydi Samsunspor. Mücadeleye devam" diyerek, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Antalyaspor karşılaşmasında galip gelmek için her şeylerini ortaya koyacaklarının şimdiden sinyalini verdi. Tait'in bu paylaşımı, kırmızı-beyazlı taraftarlar tarafından büyük beğeni aldı.

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